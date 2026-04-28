El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar de una visita guiada en el Cementerio Municipal, una propuesta que busca poner en valor el patrimonio histórico y cultural de la necrópolis.

La actividad se realizará el sábado 2 de mayo a las 11, con punto de encuentro en el hall de ingreso del espacio.

La visita estará a cargo de María Inés Sergio, quien brindará un recorrido por los principales espacios y relatos que forman parte de la historia del lugar.

La iniciativa se enmarca en las acciones impulsadas por la comuna para promocionar el cementerio, resaltando el valor arquitectónico y simbólico del sitio.