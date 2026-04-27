El Municipio de Azul recuerda que se encuentra abierta la inscripción de proyectos para participar del 20° Festival Cervantino, que se llevará a cabo del 23 de octubre al 1° de noviembre. Cabe señalar que la convocatoria permanecerá abierta hasta el 3 de junio.

Al respecto, las propuestas deben inscribirse en las siguientes categorías: Artes visuales, Artes escénicas, Música, Académico-literario, Participación ciudadana, Turismo, Deportes, Gastronomía, Educación y Cine.

En tanto, las personas interesadas en anotarse deberán completar el formulario disponible en https://forms.gle/TKUcN1U6nwBuTAax6 o ingresar desde la cuenta de Instagram@cervantinoazul. Para acceder a más información podrán comunicarse al correo electrónico festivalcervantinoargentina@gmail.com.

Se destaca que este año el lema del evento es “Cultura Viva, Construyendo Identidad”.