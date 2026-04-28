Ciclo de cine: “Manual de la buena esposa” en el López Claro

El Municipio de Azul informa que este jueves 30, a las 20, se realizará una nueva edición del ciclo de cine del Museo López Claro, con el auspicio de la Asociación Amigos del Museo y la coordinación de Alfredo Vivarelli

En este sentido, se presentará “Manual de la buena esposa”. El film se centra hacia finales de los años sesenta del siglo XX, en unas academias especiales para señoritas que gozaron de gran reputación en los ambientes conservadores de la sociedad francesa: los sitios donde se las preparaba para ser buenas esposas.

Con la revuelta del mayo de 1968 que conmocionó a la nación, la mayoría de ellas dejó de existir. La bella Paulette dirige una de estas en la región de Alsacia. Junto a sus inefables compañeras Gilbert y Marie brindan todo tipo de lecciones a un grupo cada vez menos numeroso de pupilas. Cuando la ruina llame a su puerta, la mujer deberá enfrentar otra realidad: la verdadera. Una comedia que se sumerge en historias poco conocidas de la sociedad europea.

La bonne épouse, en su idioma original, es una producción de Francia-Bélgica del año 2020, dirigida por Martin Provost e interpretada por Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noemie Lvovsky y Edouard Baer.