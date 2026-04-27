Feria por el Día del Trabajador en Colonia Nievas: una jornada para disfrutar en comunidad

En el marco de los festejos por el Día del Trabajador, el próximo 1 de mayo se llevará a cabo una gran feria en Colonia Nievas, con propuestas para toda la familia y entrada libre y gratuita.

La actividad comenzará a partir de las 12 horas, frente a la iglesia de la localidad, y reunirá a artesanos, emprendedores y una variada oferta gastronómica, convirtiéndose en un punto de encuentro ideal para vecinos y visitantes.

Además, la jornada contará con espectáculos en vivo, destacándose la presentación de “Horacio, el sabor cumbiero” y el show de Gustavo Corvi, quienes aportarán música y entretenimiento para acompañar la celebración.

La feria propone un espacio para disfrutar al aire libre, apoyar la producción local y compartir una fecha significativa en un entorno festivo y familiar.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 2284-571285.