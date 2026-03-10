Identidad Cervantina: Convocatoria a artistas locales para la realización de un mural

El Municipio de Azul invita a artistas, muralistas, estudiantes de arte y personas interesadas a participar de una reunión informativa con el fin de crear un mural comunitario con impronta en la identidad cervantina que caracteriza Azul.

El encuentro tendrá lugar este jueves 12, a las 12, en el Salón Cultural (San Martín 425, P.A) donde se brindarán detalles sobre la iniciativa y la modalidad de trabajo.

Cabe señalar que dicha pieza será ejecutada bajo la dirección de muralistas provenientes del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro y trabajo colectivo, donde el arte permita poner en valor la identidad cervantina de la ciudad, construyendo de manera participativa una obra que represente su historia y su patrimonio cultural.

Se invita a la comunidad a ser parte de la experiencia que fortalece la identidad cultural local a través del arte.