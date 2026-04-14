Se desarrolla Mini Atletismo con cupos disponibles

El Municipio de Azul informa que continúa abierta la inscripción a la propuesta deportiva de Mini Atletismo que se desarrolla en la Pista Municipal, a cargo del profesor Julio Piñero.

La misma se encuentra dirigida a niños y niñas de entre 8 y 11 años con el objetivo de acercarlos al deporte a través del juego, el movimiento y la integración grupal.

Al respecto, las clases se dictan los lunes y miércoles a partir de las 17:30, y los sábados desde las 10:30.

Durante los encuentros se trabaja desde una perspectiva multilateral, que incluye habilidades como correr, saltar y lanzar, evitando la especialización temprana. Además, las actividades se presentan en formato lúdico, utilizando materiales adaptados y dinámicas recreativas fomentando el trabajo en equipo.

Entre los principales beneficios se destacan el desarrollo de la coordinación, la agilidad y el equilibrio y el fortalecimiento del sistema.

En tanto, la superación de desafíos contribuye a la construcción de la autoestima, mientras que la práctica en grupo favorece la socialización, el respeto por las reglas y el compañerismo.

Las personas interesadas en sumar a los jóvenes a la iniciativa deben acercarse a la Oficina de Deportes -Av. 25 de Mayo y San Martín-, de lunes a viernes de 8 a 14.