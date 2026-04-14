Comienza el taller de lengua de señas en Casa Juve

El Municipio de Azul informa que hoy inicia el taller de Lengua de Señas Argentinas en el Centro Juvenil Municipal “Casa Juve”, destinado a jóvenes de 14 a 29 años.

El mismo se dictará cada martes de 17 a 18 para el nivel principiante y de 18 a 19 para avanzados, bajo la coordinación de Stella Palma y Emilia Zaffora.

Cabe destacar que aún hay cupos disponibles para formar parte. La inscripción debe realizarse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/Phq3obHYTzXTCFVm9.

La propuesta tiene como objetivo promover la inclusión a través del aprendizaje de esta herramienta, favoreciendo la comunicación con personas sordas en diferentes ámbitos de la vida cotidiana.

Por consultas, las personas interesadas pueden comunicarse con la Dirección de Políticas Juveniles al 2281-660495.