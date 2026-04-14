Nueva propuesta en Azul: “Tardes de Milonga”

El Municipio de Azul invita a participar del primer encuentro de “Tardes de Milonga”, que se realizará este domingo, a las 18, en el SUMAC -Av. 25 de Mayo y San Martín-.

La propuesta incluirá clases abiertas de tango para todos los niveles, a cargo de Marina Bohn, Rocío Bilbao y Leandro Logfren; una charla de la investigadora Ana Turón denominada “Gardel en el Teatro Español de Azul”; musicalización con DJ y una milonga de cierre.

El ciclo está dirigido a cantantes, bailarines, investigadores y apasionados del tango y se desarrollará un domingo al mes en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de recorrer los barrios, sumar nuevos públicos y fortalecer la identidad cultural de Azul.

“Tardes de Milonga” propone un espacio de encuentro y aprendizaje, donde el tango se vive desde adentro y se comparte entre todos.