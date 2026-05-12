jueves 14 de mayo de 2026 15.38
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    Este sábado comenzará la Feria Franca Zona Norte

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    El Municipio de Azul informa que este sábado 16 se realizará la primera edición de la Feria Franca Zona Norte, una propuesta impulsada por la Dirección de Pymes, Emprendedores y Cooperativas con el objetivo de potenciar la economía local y promover el emprendedurismo.

                La actividad se desarrollará de 10 a 14 en la Plaza Jardín Botánico, en la intersección de Burgos y calle 9.

                Cabe destacar que la misma tendrá continuidad todos los sábados, consolidándose como un paseo comercial para vecinos y vecinas.

                Al respecto, participarán emprendedores locales que ofrecerán una amplia variedad de productos.

                Se invita a la comunidad a acompañar esta iniciativa.

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