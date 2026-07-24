Ciclo de cine vasco

El próximo domingo 24, a las 18 horas, en nuestra sede de calle Ronco (ex Alvear) 675, volvemos a encontrarnos para disfrutar de otro exponente de la cinematografía vasca: «MAIXABEL» (2021)

De la mano de la directora ICIAR BOLLAIN, también coguionista junto a ISA CAMPO, llega esta magnífica película que ficciona un hecho real y reciente de la historia político social del País Vasco.

Maixabel Lasa Iturrioz (Legorreta, Guipúzcoa, 1951) es una activista y política española por la convivencia en el País Vasco, directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco entre 2001 y 2012. Viuda de Juan María Jáuregui, político vasco del PSE-EE asesinado por ETA en la localidad de Tolosa (Guipuzcoa) fue una de las primeras víctimas que accedió a entrevistarse con los asesinos de su marido en la cárcel.

11 años después del asesinato de su marido, Maixabel recibe una inesperada petición: entrevistarse con uno de los asesinos de su marido, que cumple condena en la cárcel de Nanclares de la Oca (Alava) tras haber roto sus lazos con la banda terrorista. A pesar de las dudas y del inmenso dolor, Maixabel accede a encontrarse cara a cara con las personas que acabaron a sangre fría con la vida de quien había sido su compañero desde los dieciséis años.

La crítica ha sido unánime en cuanto al tratamiento que Bollain ha sabido dar al tema. Extraemos parte de una de ellas, escrita por Sergi Sánchez para www.larazon.es:

‘En tiempos en los que la crispación política, los delitos de odio y la instrumentalización ideológica parecen haberse convertido en moneda común en la sociedad española, no debe de extrañarnos la existencia de una película como “Maixabel”, que reivindica el perdón como método curativo de las heridas del terrorismo y cree a pies juntillas en el arrepentimiento y reinserción de algunos de los miembros del cuerpo ejecutor de ETA. Sabiendo que está trabajando con material altamente sensible -los encuentros que Maixabel Lasa, viuda del exgobernador civil Juan José Jauregui, mantuvo con dos de los asesinos de su marido-, Icíar Bollaín y su coguionista Isa Campo alternan los puntos de vista de víctimas y verdugos para explicar algo que, a priori, sólo puede entenderse desde el equilibrio de la objetividad.’

La entrada tendrá un costo de $ 5.000,-