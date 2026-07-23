Gastronomía local: Semana de la Trufa en Azul

El Municipio de Azul informa que del 24 al 26 de julio, se desarrollará la Semana de la Trufa, una propuesta gastronómica que invita a vecinos y visitantes a descubrir el sabor y el aroma único de la trufa negra.

Durante los tres días, distintos comercios de la ciudad ofrecerán en sus cartas un plato especial elaborado con trufa negra, permitiendo disfrutar de este ingrediente reconocido internacionalmente por su calidad y exclusividad.

Los establecimientos participantes son:

-La Cabra Negra – De Paula 687.

-Finnegan – San Martín y Necochea.

-Sangre Azul Resto – Belgrano 128.

-Guanaco’s – Colón 878.

La iniciativa busca promover la gastronomía local, poniendo en valor la incorporación de productos de excelencia en las propuestas culinarias e invitando al público a vivir una experiencia diferente.

Se invita a toda la comunidad a recorrer los espacios participantes y disfrutar de esta nueva edición de la Semana de la Trufa.