El “Grupo Viejitas” presenta una obra de teatro en Chillar

El Municipio de Azul invita a la comunidad a disfrutar de la obra “Un final que recién empieza. En tacones y sin cordura”, presentada en Chillar por el “Grupo Viejitas” del Centro de Jubilados y Pensionados Lourdes.

La función será este sábado 25, a las 17, en el SUM de la Escuela N°56 “Islas Malvinas” de dicha localidad.

La propuesta narra, con humor y frescura, la historia de dos grupos de jóvenes que, en medio de enredos, desafíos y situaciones cómicas, descubren que la verdadera celebración surge al compartir sin prejuicios. Con música, baile y una puesta en escena llena de energía, la obra invita a reflexionar sobre la igualdad, la inclusión y el valor de la convivencia.