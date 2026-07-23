viernes 24 de julio de 2026 16.57
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    El “Grupo Viejitas” presenta una obra de teatro en Chillar

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    El Municipio de Azul invita a la comunidad a disfrutar de la obra “Un final que recién empieza. En tacones y sin cordura”, presentada en Chillar por el “Grupo Viejitas” del Centro de Jubilados y Pensionados Lourdes.

    La función será este sábado 25, a las 17, en el SUM de la Escuela N°56 “Islas Malvinas” de dicha localidad.

    La propuesta narra, con humor y frescura, la historia de dos grupos de jóvenes que, en medio de enredos, desafíos y situaciones cómicas, descubren que la verdadera celebración surge al compartir sin prejuicios. Con música, baile y una puesta en escena llena de energía, la obra invita a reflexionar sobre la igualdad, la inclusión y el valor de la convivencia.

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