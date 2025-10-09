Convocatoria a talleristas

El Municipio de Azul convoca a talleristas interesados e interesadas en dictar talleres destinados a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 29 años, en el Centro Juvenil Casa Juve – Colón 224-.

Se buscan propuestas creativas, inclusivas y con perspectiva social, que promuevan la participación, el pensamiento crítico y el desarrollo personal y colectivo.

Las iniciativas deberán enfocarse en las siguientes áreas de interés: arte urbano (muralismo, stencil, graffiti), música (producción musical), comunicación (radio, redes, audiovisual, streaming), oficios y emprendimientos.

Entre los requisitos para postular se encuentran ser monotributista (excluyente), contar con experiencia o interés en el trabajo con adolescentes y jóvenes, tener enfoque social y comunitario, y disposición para compartir saberes desde una perspectiva horizontal, de respeto y escucha.

Las personas interesadas deberán enviar su propuesta con la descripción del taller (objetivos, modalidad, duración y público destinatario), CV o reseña de experiencia y datos de contacto al correo dirpoliticasjuveniles@gmail.com. La fecha límite de envío es el viernes 17 de octubre.