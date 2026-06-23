Se proyectará «Buena suerte, Leo Grande» en el Museo López Claro

El Municipio de Azul informa que este sábado 27, a las 17:30, en el Museo Municipal de Arte López Claro, se proyectará la película «Buena suerte, Leo Grande» (Good Luck to You, Leo Grande), en el marco del ciclo de cine impulsado por la institución con el auspicio de la Asociación Amigos del Museo y la coordinación de Alfredo Vivarelli.

En la ocasión, las entradas tendrán un valor de $4.000 para socios y de $6.000 para no socios.

La producción británica de 2022, está dirigida por Sophie Hyde y protagonizada por Emma Thompson y Daryl McCormack.

La historia sigue a Nancy una docente recientemente jubilada que, luego de enviudar, decide aprovechar al máximo esta nueva etapa de su vida y concretar algunas de sus fantasías. Para ello, contrata los servicios de Leo Grande, un joven acompañante que la llevará a replantearse distintos aspectos de su vida.

Se aborda la realidad de muchas mujeres adultas y la posibilidad de redescubrirse.

El film tiene una duración de 1 hora y 35 minutos y se presentará en su versión original con subtítulos.