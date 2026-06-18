¡Se viene una nueva edición del clásico Festival de Vacaciones de Invierno en La Criba!

📆 Del 20 al 24 de julio, la primera semana de vacaciones, te esperamos para compartir hermosos espectáculos en familia.

👉 Te contamos lo que tenés que saber:

🪁 Obras para infancias, una por día, y dos funciones, a las 15 y a las 17 hs.

🎟️ Las entradas tendrán un valor de $12.000 y abonan desde los 3 años inclusive. Te sugerimos que las adquieras anticipadamente 😉 Como todos los años, tenemos la promo 3×4, pagan 3 y entran 4 🙌

🍬 Kiosco, con cositas ricas para acompañar la tarde!

Siempre, pero sobretodo en los tiempos que corren, seguimos apostando por los y las artistas independientes, es una alegría enorme poder compartir una vez más el festival 🧡

¡Te esperamos para llenar la sala de risas y compartir momentos inolvidables! 💫

Muy pronto te traemos más novedades, mientras tanto, ¡que corra la voz!