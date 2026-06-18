jueves 18 de junio de 2026 18.37
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    ¡Se viene una nueva edición del clásico Festival de Vacaciones de Invierno en La Criba!

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    📆 Del 20 al 24 de julio, la primera semana de vacaciones, te esperamos para compartir hermosos espectáculos en familia.

    👉 Te contamos lo que tenés que saber:

    🪁 Obras para infancias, una por día, y dos funciones, a las 15 y a las 17 hs.

    🎟️ Las entradas tendrán un valor de $12.000 y abonan desde los 3 años inclusive. Te sugerimos que las adquieras anticipadamente 😉 Como todos los años, tenemos la promo 3×4, pagan 3 y entran 4 🙌

    🍬 Kiosco, con cositas ricas para acompañar la tarde!

    Siempre, pero sobretodo en los tiempos que corren, seguimos apostando por los y las artistas independientes, es una alegría enorme poder compartir una vez más el festival 🧡

    ¡Te esperamos para llenar la sala de risas y compartir momentos inolvidables! 💫

    Muy pronto te traemos más novedades, mientras tanto, ¡que corra la voz!

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