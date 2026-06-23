sábado 27 de junio de 2026 20.43
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    Encuentro Cultural Comunitario en Cacharí

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    El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar del 4° Encuentro Cultural Comunitario (ECC), que se realizará el sábado 4 de julio. En esta oportunidad, la jornada tendrá lugar en la localidad de Cacharí.

    La convocatoria está dirigida a artistas visuales, músicos, fotógrafos, así como a quienes deseen coordinar talleres de danza, teatro y literatura.

    Las personas interesadas en formar parte de esta iniciativa podrán completar el formulario de inscripción mediante el siguiente link: .

    Para más información, comunicarse con la Dirección de Cultura al teléfono 2281-512717.

    Cabe señalar que también se puede ingresar al documento disponible en la biografía de la cuenta de Instagram @educacionculturaazul.

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