Encuentro Cultural Comunitario en Cacharí

El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar del 4° Encuentro Cultural Comunitario (ECC), que se realizará el sábado 4 de julio. En esta oportunidad, la jornada tendrá lugar en la localidad de Cacharí.

La convocatoria está dirigida a artistas visuales, músicos, fotógrafos, así como a quienes deseen coordinar talleres de danza, teatro y literatura.

Las personas interesadas en formar parte de esta iniciativa podrán completar el formulario de inscripción mediante el siguiente link: .

Para más información, comunicarse con la Dirección de Cultura al teléfono 2281-512717.

Cabe señalar que también se puede ingresar al documento disponible en la biografía de la cuenta de Instagram @educacionculturaazul.