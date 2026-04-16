Recepción de residuos electrónicos y EcoCanje en Azul y Chillar

El Municipio de Azul informa que se llevarán a cabo jornadas de Recepción de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) con EcoCanje.

Al respecto, el miércoles 29 la actividad tendrá lugar en Chillar, en el sector de la Delegación, mientras que el martes 5 de mayo se hará en Azul, en la Terminal de Ómnibus. En ambos casos, el horario será de 8 a 13.

Cabe señalar que quienes acerquen su material podrán llevarse, como intercambio, una bolsa ecológica de tela.

Los elementos que se recibirán son CPU, teclados, monitores, notebooks, netbooks, impresoras, mouse, copiadoras, calculadoras, fax/télex, teléfonos fijos domésticos y públicos, teléfonos inalámbricos, equipos de comunicación, radios, televisores, videocámaras, cámaras fotográficas, reproductores y grabadoras de video, amplificadores de sonido, consolas de videojuegos, pequeños electrodomésticos de cocina, hogar y cuidado personal.

Se resalta que no se aceptarán pilas ni baterías.

La propuesta se motoriza junto a la cooperativa de trabajo CoopArSI.