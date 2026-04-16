Invitación al lanzamiento del vigésimo Festival Cervantino

El Municipio de Azul informa que el próximo 23 de abril se realizará el lanzamiento del vigésimo Festival Cervantino. La actividad tendrá lugar en la Plaza San Martín, en el horario de 9 a 12 y, por la tarde, de 14 a 16.

La misma se desarrollará en el marco del Día Internacional del Libro, fecha en la que también se conmemora la designación de Azul como Ciudad Cervantina de la Argentina; y está dirigida a la comunidad en general, especialmente a todos los niveles educativos, instituciones y organizaciones intermedias.

Durante la jornada se expondrá el logo y el lema de esta nueva edición del evento, que se llevará a cabo del 23 de octubre al 1° de noviembre. Además, se realizará una suelta de libros a cargo del Complejo Cultural Ronco.

También se presentará la convocatoria de proyectos para formar parte de la programación del Festival.

A su vez, se exhibirán los trabajos elaborados por las unidades académicas participantes. En este sentido, aquellos establecimientos interesados en sumarse podrán acercarse a la Dirección de Educación – ubicada en el SUMAC– o a través de Jefatura Distrital.

Al respecto, la coordinadora de la propuesta 2026, Sandra Adam, destacó que “la verdad que es un placer que el festival ya haya cumplido veinte años y que, además seamos la ciudad cervantina argentina. Por tal motivo, estamos trabajando desde principio de años con el CoDACC. Ya tenemos muchas reuniones”.

“Auguramos que durante todo el transcurso del año, rumbo al Festival Cervantino, nos lleve a festejar estos veinte años con lo mejor que tenemos para ofrecer, y, de hecho, vamos a ir contando un montón de sorpresas y un montón de cosas que estamos preparando”-agregó.