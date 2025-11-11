Funciones de cine en Azul

JUEVES 13.11.2025 a las 20.00hs en MUSEO LÓPEZ CLARO

«TODO HA IDO BIEN».(Francia- 2021) / Dirección Francois Ozon / Intérpretes Andre Dussolier, Sophie Marceau, Geraldine Paihlas, Charlotte Rampling y Hanna Schygulla / Color / Versión original con subtítulos / Duración 1h.50 minutos / Sinopsis:Andre es un hombre mayor, divorciado y padre de dos hijas. Enfermo, toma una decisión que ninguna de las mujeres está dispuesta a aceptar, pero el respeto por la figura fuerte del hombre les hará escuchar sus motivaciones. Ozon, uno de los más vitales cineastas europeos, de amplio reconocimiento también en Argenta, dirige una de sus últimas películas abordando una vez más temáticas modernas y complejas. Una cuestión no resuelta en la mayoría de los países occidentales.

DOMINGO 16.11.2025 a las 19.30HS.en CASA RONCO

«EIFFEL» /Francia-2021 / Dirección Martin Bourboilon / Intérpretes Romain Duris y Emma Mackey / Color / Versión original con subtítulos / Duración 1h.48 minutos / Sinopsis / El arquitecto Gustave Eiffel goza de enorme prestigio en la Francia de finales del Siglo XIX: el desafío de construir un emblema del país le lleva a desarrollar un proyecto que hoy es ícono universal. Su vida profesional se ve atravesada por conflictos amorosos no resueltos que se van encadenando en una narración apasionante. La primera película en recrear el mito de la Torre Eiffel.– —