Experiencia educativa interactiva sobre el agro

Durante la jornada de hoy se encuentra en Azul el camión de LARTI Innova, una propuesta educativa itinerante de la empresa Lartirigoyen destinada a acercar a los jóvenes al presente y al futuro del sector agropecuario mediante un espacio interactivo móvil.

La iniciativa busca dar a conocer las innovaciones, tecnologías y prácticas productivas sostenibles que impulsan la transformación del agro, promoviendo el aprendizaje a través de experiencias dinámicas y participativas.

En este marco, desde la Dirección de Educación de la comuna se invitó a los diferentes establecimientos educativos y se coordinó junto a la firma la participación de estudiantes de las escuelas de Educación Técnica N° 1 y N° 2, Escuela Agraria y ES N° 10.

Acompañaron parte de la actividad el director de Educación Bernardo Valdez y la consejera escolar Alejandra Egoscuadra.

Dicha articulación tiene como objetivo fortalecer la educación como estrategia de responsabilidad social, promoviendo el aprendizaje interactivo y el acercamiento de los jóvenes a las nuevas tecnologías aplicadas al sector agropecuario.

A su vez, apunta a fomentar vocaciones vinculadas al agro, la ciencia y la tecnología, destacando la importancia de la innovación y la sustentabilidad.