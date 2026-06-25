sábado 27 de junio de 2026 20.43
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    Experiencia educativa interactiva sobre el agro

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    Durante la jornada de hoy se encuentra en Azul el camión de LARTI Innova, una propuesta educativa itinerante de la empresa Lartirigoyen destinada a acercar a los jóvenes al presente y al futuro del sector agropecuario mediante un espacio interactivo móvil.

    La iniciativa busca dar a conocer las innovaciones, tecnologías y prácticas productivas sostenibles que impulsan la transformación del agro, promoviendo el aprendizaje a través de experiencias dinámicas y participativas.

    En este marco, desde la Dirección de Educación de la comuna se invitó a los diferentes establecimientos educativos y se coordinó junto a la firma la participación de estudiantes de las escuelas de Educación Técnica N° 1 y N° 2, Escuela Agraria y ES N° 10.

    Acompañaron parte de la actividad el director de Educación Bernardo Valdez y la consejera escolar Alejandra Egoscuadra.

    Dicha articulación tiene como objetivo fortalecer la educación como estrategia de responsabilidad social, promoviendo el aprendizaje interactivo y el acercamiento de los jóvenes a las nuevas tecnologías aplicadas al sector agropecuario.

    A su vez, apunta a fomentar vocaciones vinculadas al agro, la ciencia y la tecnología, destacando la importancia de la innovación y la sustentabilidad.

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