sábado 27 de junio de 2026 20.43
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    Cine debate por el Día Internacional del Orgullo

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    En el marco del Día Internacional del Orgullo, el Municipio de Azul invita a participar de una jornada de cine debate que tendrá lugar el martes 30 a las 17, en la sede de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad, ubicada en Av. Perón 863.

    En la oportunidad, se proyectará la película “La misteriosa mirada del flamenco” (2025), una coproducción entre Chile, Francia, Alemania, España y Bélgica, dirigida por Diego Céspedes.

    La historia transcurre a principios de los años 80, en el desierto chileno, donde Lidia, una niña de once años, crece junto a una familia queer. En un contexto atravesado por la violencia, el miedo y la discriminación, la comunidad es señalada como responsable de una misteriosa enfermedad que comienza a propagarse. Allí, la familia se convierte en refugio y el amor en una fuerza capaz de desafiar los prejuicios.

    En la oportunidad, habrá un espacio de intercambio y reflexión sobre las temáticas abordadas en el film.

    Las personas interesadas en participar podrán reservar su lugar comunicándose al (2281)470275.

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