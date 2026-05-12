Convocatoria al Taller de Improvisación Poética

El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar del Taller de Improvisación Poética, dictado por el reconocido payador azuleño Hugo Castro.

La propuesta busca acercar a vecinos y vecinas la posibilidad de aprender a improvisar versos, explorando la creatividad y la tradición oral en un espacio abierto y participativo.

El taller comenzará este viernes 15, a las 18, en el Sumac -Av. 25 de Mayo y San Martín-.

La inscripción podrá realizarse en el mismo horario de la capacitación o en la Dirección de Cultura, San Martín 425 PA, días hábiles de 8 a 14.