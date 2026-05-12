jueves 14 de mayo de 2026 15.37
Facebook Instagram Mail X Youtube

    Convocatoria al Taller de Improvisación Poética

    65

    El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar del Taller de Improvisación Poética, dictado por el reconocido payador azuleño Hugo Castro.

                La propuesta busca acercar a vecinos y vecinas la posibilidad de aprender a improvisar versos, explorando la creatividad y la tradición oral en un espacio abierto y participativo.

                El taller comenzará este viernes 15, a las 18, en el Sumac -Av. 25 de Mayo y San Martín-.

                La inscripción podrá realizarse en el mismo horario de la capacitación o en la Dirección de Cultura, San Martín 425 PA, días hábiles de 8 a 14.

    Artículos relacionadosMás del autor

    Facebook Instagram Mail X Youtube
    © Dirección Nacional de Derecho de Autor Digital (DNDA), Expediente: EX-2022-130945140 y en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Acta (Expediente) 4401011 - Todos los derechos reservados. La web es propiedad del Esp. Lic. Matías Nicolás Martel. Portal cultural del Partido de Azul, PBA - Argentina - Contacto: azulescultura@gmail.com