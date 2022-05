LA MESA MULTISECTORIAL INVITA

______________________________

CONVERSATORIO “PODER JUDICIAL Y DICTADURA: RUPTURAS Y CONTINUIDADES”

El jueves 26 de mayo, a las 18:30, en la Casa de la Cultura del Sindicato de Empleados de Comercio (San Lorenzo 1345) se llevará a cabo un conversatorio denominado “Poder Judicial y Dictadura: rupturas y continuidades”, organizada por la Mesa Multisectorial Memoria verdad y Justicia en Tandil La propuesta contará con las participaciones de Diego Araujo, presidente de AMAFUTAN (Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tandil); Mariano Fernández, secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense-departamental Mar del Plata y Victorino Pugliese, presidente del Concejo Deliberante (MC) y funcionario nacional y provincial durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Proponer un somero abordaje a la relación entre el Poder Judicial y la última dictadura cívico militar supone mirar a través de un prisma de rupturas y continuidades esa trama vincular, atendiendo a las complicidades que operaron como herramienta clave del terrorismo de Estado, muchas de las cuales persistieron a pesar de la recuperación de la democracia.

Sobre los disertantes

Diego Araujo es abogado especialista en Derecho Penal y Criminología. Ex Fiscal de Instrucción Y Juicio y actual Defensor Público del fuero penal.

Victorino Pugliese es abogado; en diciembre de 1983 se convirtió en el primer presidente del Concejo Deliberante local, tras la restauración de la democracia. En 1987, asumió como Subsecretario de la Juventud y más tarde se desempeñó como Subsecretario de Provincias del Ministerio del Interior. También fue vicepresidente y presidente de la Usina Popular y Municipal de nuestra ciudad.

Mariano Fernández es abogado y auxiliar letrado de la Sala 2 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata. En la departamental AJB de esa ciudad que conduce también, se desempeñó como secretario de DDHH y ex Secretario de Asuntos Internacionales de la Comisión Directiva Provincial.

A 46 años de del golpe militar cívico eclesial empresarial y judicial queda claro que, sin la complicidad del Poder Judicial, el plan de exterminio de miles de argentinos y apropiación de bebés llevado adelante por los sucesivos gobiernos militares no hubiera sido posible. Por el contrario, es justo mencionar que, hubo quienes constituyeron honrosas excepciones. Entre ellos, magistrados, abogados que sostuvieron el sentido de sus actos por y en la justicia, aun poniendo en peligro sus vidas y las de sus familias. Por ello invitamos a la ciudadanía a acompañar esta reflexión colectiva.

La Mesa Multisectorial por Memoria Verdad y Justicia se reúne cada 15 días. Los encuentros se realizan en diferentes espacios socio culturales y deportivos, el martes posterior a cada audiencia, de manera quincenal. Mañana se realizará en la sede de Suteba, San Martín 1191, a las 19.

Se pueden conocer las actividades de la mesa y las fechas de las audiencias en las redes, Instagram y Facebook y en el canal de YouTube: Tandil Nunca Más.

El espacio se conformó a mediados del año 2021 cuando se conoció el inicio del juicio “La Huerta” previsto para 2022. El objetivo central fue darle la mayor difusión y trascendencia pública a las diferentes instancias de un proceso que se extendería por más de dos años y desnudaría las tramas del terrorismo de Estado en Tandil. Desde entonces participan activamente diferentes sectores, espacios y referentes del quehacer social, cultural, político y de organizaciones de la ciudad de manera trasversal y horizontal.