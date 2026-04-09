    Workshop en Azul

    Sumate a esta experiencia creativa y llevate a casa una tablita de picada (20cm x 25cm) o set de tres salseritas hechas por vos, en vitrofusión 🧀💛

    • No necesitás experiencia previa
    • Materiales incluidos
    • Cupos limitados

    🗓 Sábado 11 de abril
    ⏰ Turno mañana: 10 a 12.30 hs
    Turno tarde: 14.30 a 17 hs
    📍 Zinclair | Espacio de Arte (25 de Mayo 1289 – Azul)
    🌟 Valor: $36.000

    Ideal para regalarte una experiencia creativa, y un momento para vos!
    El vidrio, el color y el fuego hacen el resto ❤️‍🔥

    En el caso de que quieras inscribirte, solicitamos una seña de $15.000 al alias: ro.vidrio a nombre de Iara Rocio Harfuch

    Te esperamos!

