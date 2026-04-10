Vuelve la diversión con el Grupo ARLEQUINO

Si te deliraste con EL LOBIZÓN, RUMEO Y JOLIETA, LA YESSI o IRA VAMP, no te podés perder » UNA JOYA DE LOCURA».

La nueva creación, recientemente estrenada, inicia la gira provincial en LA SALITA de AZUL

SI no has visto este grupo sumate a esta nueva propuesta y no vas a arrepentirte.

Una actriz cree ser una princesa. Un collar podría revelar la verdad. Y nada volverá a ser normal.

Con un ritmo arrollador, UNA JOYACDE LOCURA es una comedia donde tres actores interpretan más de veinte personajes en escena.

Actúan Pablo Basualdo, Laura Pesavento y Cristian Rengach, con libro y dirección de Darío Basualdo.

¡¡¡DOS FUNCIONES!!! SÁBADO 25 de ABRIl. 20.30 hs. DOMINGO 26 de ABRIL. 19.30 hs. En LA SALITA, Malere (ex Córdoba) 567, entre Moreno y Av. 25 de Mayo. Ya podés reservar tu entrada a precios popularísimos. Y si la abonás anticipada con un super descuento. Comunicate por WP al 2281 315117. LA SALA TIENE CAPACIDAD LIMITADA.

Vuelve ARLEQUINO! Vuelve la alegría!