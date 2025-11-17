Vuelve el Encuentro de autos Citroën en nuestra ciudad

Del 21 al 23 de noviembre

El próximo fin de semana se realizará en nuestra ciudad el “11° Encuentro de autos Citroën” organizado por el Grupo Amigos del Citroën de Azul y será su epicentro el Camping Municipal.



Luego de varios años (la última edición fue en el 2019 antes de la pandemia), regresan los “amantes del Citro” llegándose autos de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Hay un ambicioso programa de actividades desde el mismo viernes 21 que se inicia el Encuentro con el recibimiento de los primeros autos y luego recorrido por el centro azuleño.

El sábado 22 desde las 15 hs. recorrido por bellezas turísticas de nuestra ciudad y caravana con salida desde el Camping Municipal por Avda 25 de Mayo hasta la Portada del Cementerio (Obra de Salamone); se continúa hasta la Plaza del Quijote (Obra de Regazzoni), se pasa luego por Casa Ronco, Teatro Español, vuelta a la Plaza San Martín, Parque Municipal y finalización de la actividad.

Y a la noche “Cena de los amigos Citroneros” en el Salón del Camping y entrega de certificados y presentes a los participantes.

Por su parte el domingo 23 a las 9 salida para el sector Boca de las Sierras. Almuerzo en Parador “Boca de las Sierras” con parada en Almacén histórico de “Embil”.

Y a las 15 hs. regreso a Azul con entrada por Avda. Urioste al Balneario Municipal y muestra y exhibición de autos en predio frente al Balneario en Avda Urioste y De Paula.

Regreso al Camping Municipal, cena y despedida de los viajeros.

En esta oportunidad todas las actividades se harán a beneficio de la Cooperadora del Hogar Escuela Sagrado Corazón de Azul y el evento cuenta con el acompañamiento y apoyo del Gobierno Municipal.

Quienes deseen consultar sobre el Encuentro pueden hacerlo a los siguientes contactos: 2281-552862 (Mariano Constantino) o 2281-404042 (Zulma Díaz)