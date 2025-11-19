“Voces por una tierra en común”: una celebración de la Soberanía a través del Arte y la Cultura

La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) invita a toda la comunidad a participar de “Voces por una tierra en común”, una propuesta artística y cultural que celebra la Soberanía Nacional desde la música, la danza y la identidad compartida.

El encuentro tendrá lugar el viernes 21 de noviembre a las 20 horas, en el Salón Cultural de Azul (San Martín 427), con entrada libre y gratuita.

Esta noche especial reunirá a los tres Coros Universitarios de la UNICEN, que unirán sus voces en un repertorio común para rendir homenaje a nuestra tierra y sus tradiciones:

🎶 Coro Universitario de Azul, dirigido por Silvina Cañoni

🎶 Coro Universitario de Olavarría, dirigido por Juan Loza

🎶 Coro Universitario de Tandil, dirigido por Martín Domínguez Dumon

Además, el público podrá disfrutar de la presentación del Grupo de Danza Genuina y Comunitaria de Azul, coordinado por Lara Idiart, que aportará su energía y movimiento en una puesta en escena llena de emoción y pertenencia.

“Voces por una tierra en común” busca generar un espacio de encuentro, arte y reflexión colectiva sobre nuestra identidad, la soberanía y el valor de lo comunitario, a través de las expresiones culturales que nos unen.

El evento es organizado por el Área de Cultura de la UNICEN, con el acompañamiento de las Facultades de Derecho y de Agronomía, y el apoyo de la Municipalidad de Azul.