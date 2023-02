Viernes 17 y sábado 18 – Espectáculos en La Criba

👉 Próximo fin de semana en La Criba 💥⁣⁣

⁣⁣

📍 Viernes 17 – 21 hs.⁣⁣

🎶 De Kripis nos visita con su música, junto al dúo de Sol Maurelle y Tomás Chiodi.⁣⁣

🍕 Cantina abierta, para mayor disfrute 😉⁣⁣

⁣⁣

📍 Sábado 18 – 21 hs.⁣⁣

🎭 «Te voy a matar, mamá», con la actuación de Ana Luz Grande y dirección de Sergio Camarotte.⁣⁣

▪ Una hija está esperando a su madre para matarla. Habla, imaginariamente, con ella. Contradictoriamente, la acusa de todo lo que hizo y lo que no hizo, le reclama la falta de cariño y la sobreprotección, el darle demasiada libertad y no dejarla crecer, las razones de cada una de sus decisiones, no sólo con respecto a ella, sino también con relación a su padre, la culpa por sus frustraciones. Todas estas acciones culminan en un hecho inesperado.⁣

A partir de esta situación la pieza intenta hurgar, con humor y emotivamente, en los sentimientos menos racionales y llenos de contradicciones de esa relación tan compleja: madre – hija.⁣

⁣⁣

🎫 Podés reservar tus entradas comunicándote por whatsapp al 2281 539911.⁣⁣