Verano Azul 2026: actividades deportivas en Azul, Chillar y Cacharí

El Municipio de Azul informa que a partir del 2 de enero, se desarrollará una nueva edición del programa “Verano Azul”, con una amplia oferta de actividades deportivas y recreativas gratuitas destinadas a vecinos y vecinas de todas las edades. Las acciones se llevarán adelante en Azul, Chillar y Cacharí.

Al respecto, en Azul las disciplinas se brindarán en el Balneario Municipal, de acuerdo al siguiente cronograma:

-Entrenamiento funcional: martes y jueves, de 18 a 19, en la cancha de beach vóley.

-Beach vóley: lunes y miércoles, de 18:30 a 20, en la cancha de beach vóley.

-Newcom: lunes, miércoles y viernes, de 18:30 a 20, en la cancha de beach vóley.

-Tejo: sábados y domingos, de 17 a 19, en Playa Chica.

-Fútbol tenis: sábados y domingos, de 17 a 19, en Playa Chica.

-Ajedrez: martes y jueves, a las 19, en la Pileta Municipal.

-Aquagym: martes y jueves, de 16:15 a 17:15, en la Pileta Municipal.

-Ritmos latinos: lunes y miércoles, a las 19, en Playa Grande.

-Aquadance: jueves, de 19:30 a 20:30, en la Pileta Municipal.

-Colonia para adultos mayores: martes, jueves y viernes, de 9 a 11, en Playa Chica.

En tanto, en el Camping Municipal -sector del Arroyo- se llevará adelante canotaje los lunes, miércoles y viernes, de 9 a 11.

Por consultas y retiro de fichas médicas, las personas interesadas deben dirigirse a la Dirección de Deportes (Av. 25 de Mayo y San Martín), de lunes a viernes, de 8 a 14.

Propuestas en las localidades

En Chillar, las propuestas estarán coordinadas por el profesor Alejo Grierson e incluyen escuela de natación, aquagym, beach vóley, tejo y fútbol tenis.

Mientras que en Cacharí, el programa se ejecutará en el Camping Municipal, a cargo de la profesora Estefanía Crocci, los lunes, miércoles y viernes, de 18 a 20. Allí se ofrecerá beach vóley, tejo y entrenamiento funcional.

Además habrá Escuela de triatlón, para esta opción las inscripciones se realizan a través de la línea telefónica 2281-584874. La iniciativa se dictará de la siguiente manera:

Grupo de 11 a 14 años

-Natación: lunes, miércoles y viernes, a las 12.

-Ciclismo: miércoles, a las 19.

-Running: lunes, a las 19.

-Transición: viernes, a las 19.

Grupo +15 años

-Natación: lunes a viernes, a las 14.

-Ciclismo: martes y jueves, a las 19.

-Running: lunes y miércoles, a las 19.

-Transición: viernes, a las 19.

En el caso de las localidades, para acceder a más información y/o inscribirse, las personas interesadas deben dirigirse a la Delegación Municipal correspondiente, de lunes a viernes, de 8 a 14.