Vacaciones sobre Ruedas: ExpoAuto Azul 2026

El Municipio de Azul informa que el sábado 18, de 11 a 18, en el Autódromo Oscar Mauricio Franco, se realizará la ExpoAuto Azul 2026, en el marco del programa “Vacaciones sobre Ruedas” motorizado por la Dirección de Deportes de la comuna.

La iniciativa es organizada por el área mencionada y el Auto Moto Club Azul (AMCA), con el objetivo de ofrecer una alternativa recreativa, deportiva y turística para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

A su vez, se articulará con diferentes dependencias municipales que garantizarán el desarrollo del evento.

La actividad contará con una exposición de automóviles de competición donde el público podrá conocer los vehículos de cerca y tomarse fotografías.

Además, durante la misma habrá paseo de feriantes, música en vivo, opciones gastronómicas, actividades para las infancias y múltiples propuestas para compartir en familia.

Cabe señalar que la entrada será libre y gratuita.

Se invita a toda la comunidad a formar parte de la jornada.