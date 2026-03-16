La Facultad de Derecho UNICEN invita a participar de las V Jornadas Nacionales de Derechos de las y los Consumidores, un importante encuentro académico que se realizará los días 18 y 19 de marzo de 2026 en el Colegio de Abogados de Azul, Av. Perón 514.

El evento es organizado conjuntamente con el Instituto Argentino de Derecho del Consumidor y tendrá como eje central “Vulnerabilidad y progresividad en el Derecho del Consumidor”, una temática que propone reflexionar sobre los desafíos actuales en la protección de las personas consumidoras, especialmente en contextos de desigualdad estructural y nuevas dinámicas de mercado.

Durante dos jornadas, especialistas, docentes, investigadores, profesionales del derecho y estudiantes participarán de paneles temáticos, conferencias y espacios de intercambio académico, en los que se abordarán distintos aspectos vinculados al derecho del consumidor, el acceso a la justicia, la tutela de grupos vulnerables y los avances normativos y jurisprudenciales en la materia.

El encuentro busca consolidarse como un espacio de debate federal y de actualización académica, promoviendo el diálogo entre la universidad, la práctica profesional y los organismos vinculados a la defensa de los derechos de consumidores y consumidoras.

Programa y expositores

Las jornadas contarán con la participación de destacados especialistas del ámbito académico y profesional, quienes integrarán paneles de discusión y conferencias sobre problemáticas actuales del derecho del consumidor.

El programa completo de actividades y la nómina de expositores puede consultarse en el sitio oficial del evento consumidores.der.unicen.edu.ar

Inscripción

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del sitio web oficial de las jornadas:

consumidores.der.unicen.edu.ar

Para realizar consultas o solicitar más información, se encuentran disponibles los siguientes canales de contacto:

posgrado@der.unicen.edu.ar

WhatsApp: 2281 659039