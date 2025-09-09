UNICEN: Se realizarán en Azul las III Jornadas “De los Márgenes al Centro”

Este jueves 11 y viernes 12 de septiembre, el Campus Universitario de Azul será el escenario de la tercera edición de las Jornadas “De los Márgenes al Centro”, un espacio de encuentro y reflexión sobre feminismos y disidencias organizado el Área de Políticas de Género de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).

Durante dos días, el encuentro reunirá a especialistas, investigadoras, docentes, estudiantes, nodocentes, organizaciones sociales y público en general para dialogar sobre las agendas feministas y disidentes en el actual contexto nacional y regional. El programa incluye mesas temáticas, paneles, presentaciones de libros y materiales audiovisuales, además de una muestra especial por los 10 años de la primera marcha Ni Una Menos, hito histórico en la lucha contra las violencias por motivos de género.

En la edición 2025 se presentarán alrededor de 90 ponencias y experiencias de investigación, docencia, extensión y trabajo en territorio, provenientes de distintos puntos de Argentina, Chile y Uruguay. Las temáticas abordarán una amplia diversidad de ejes, entre ellos ciencia y tecnología, educación, redes sociales, historia y memoria, justicia, salud, políticas sociales, arte, economía, trabajo y cuidados.

La Universidad Pública como espacio de debate

El evento se desarrolla en un momento clave: a una década de la primera marcha Ni Una Menos, cuando los avances conquistados enfrentan nuevos desafíos frente al crecimiento de discursos y políticas que buscan deslegitimarlos. En este escenario, la universidad pública reafirma su compromiso con la defensa de los derechos, la generación de conocimiento situado y la construcción colectiva de estrategias de resistencia.

Las Jornadas son públicas y abiertas a personas interesadas en la defensa y promoción de los derechos de mujeres y disidencias. Se desarrollarán en instalaciones de las Facultades de Derecho y Agronomía, en el Complejo Universitario de Azul, ubicado en República de Italia 780.

Cronograma de actividades

Jueves 11 de septiembre

09:00 hs: Inscripción y acreditación – Aula 4, Pabellón Aulas Comunes.

– Aula 4, Pabellón Aulas Comunes. 10:00 hs: Palabras de apertura a cargo de Autoridades de la UNICEN – Aula 4, Pabellón Aulas Comunes.

a cargo de Autoridades de la UNICEN – Aula 4, Pabellón Aulas Comunes. 10:30 hs: Conferencia inaugural : «De la marea feminista a la reacción conservadora. Mapeando la ofensiva antigénero en tiempos de derechas radicales». Disertan: Dra. Karina Andriola y Dra. Andrea Torricella; Coordina: Dra. Gisela Giamberadino. Presentación performática «Nuestros Bordes», a cargo de PerfodArte – Aula 4, Pabellón Aulas Comunes.

: «De la marea feminista a la reacción conservadora. Mapeando la ofensiva antigénero en tiempos de derechas radicales». Disertan: Dra. Karina Andriola y Dra. Andrea Torricella; Coordina: Dra. Gisela Giamberadino. Presentación performática «Nuestros Bordes», a cargo de PerfodArte – Aula 4, Pabellón Aulas Comunes. 14:30 hs: Mesas simultáneas de ponencias y sistematizaciones de experiencias – Aula 3 y 4 Pabellón Aulas Comunes, Aulas 11 y 12 Facultad de Derecho.

– Aula 3 y 4 Pabellón Aulas Comunes, Aulas 11 y 12 Facultad de Derecho. 17:00 hs: Presentación del libro «Sin padre, sin marido, sin Estado. Feministas de las nuevas derechas» – Editorial Siglo XXI con la presencia de sus autoras Dra. Melina Vázquez y Dra. Carolina Spataro; Coordina: Mg. Mercedes Marchetti –Aula 4, Pabellón Aulas Comunes.

«Sin padre, sin marido, sin Estado. Feministas de las nuevas derechas» – Editorial Siglo XXI con la presencia de sus autoras Dra. Melina Vázquez y Dra. Carolina Spataro; Coordina: Mg. Mercedes Marchetti –Aula 4, Pabellón Aulas Comunes. 18:00 hs: Presentaciones audiovisuales Corto documental “Mujeres Irreverentes. El Congreso de 1910 en Buenos Aires”

Directoras: Andrea Oliva, Lic. Cecilia Pérez y Mg. María Sol Romero. Serie documental “En las camas, en las plazas y en las casas. Una historia de luchas” – Grupo CiSoC-Abra UNICEN. Autoras: Dra. Gisela Giamberardino, Lic. Luciana Ruiz, Lic. María Julieta Díaz y María Salceda.



Coordina: Esp. Matías Álvarez – Salón Auditorio, Facultad de Agronomía.

Viernes 12 de septiembre