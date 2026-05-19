“Un fin de semana en el campo solo para leer”: encuentro de lectura y arte en la Estancia La Aurora

Del viernes 5 al domingo 7 de junio se realizará en la Estancia La Aurora, en Azul, provincia de Buenos Aires, una propuesta pensada para quienes disfrutan de los libros, la escritura y el encuentro colectivo alrededor de la lectura.

Bajo el lema “Días con libros alrededor del fuego”, el encuentro combinará actividades literarias, talleres, espacios de intercambio y una visita especial a las muestras de Arte de Noche Azul, en un entorno rural pensado para desconectar y compartir.

Las actividades estarán coordinadas por Ana López (@un_ratoconlibros) y Nora Capaccioli (@nora_capaccioli), mientras que la anfitriona será Encarnación Ezcurra.

Durante el fin de semana habrá prácticas de teatro leído, experiencias literarias, talleres de movimiento y escritura, lectura colaborativa y momentos destinados al intercambio de libros y conversaciones entre lectores.