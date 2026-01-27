Un encuentro cervecero para despedir enero

El Municipio de Azul informa que este jueves, de 18 a 00:30 aproximadamente, en el Parque Municipal, se realizará una nueva edición del ciclo de encuentros cerveceros de verano, que se motorizan bajo la denominación “¿Te pinta cortar la semana? Volumen III”.

En esta ocasión la consigna es despedir juntos el mes de enero. La jornada se desarrollará en el sector ubicado detrás de los juegos (Cacique Catriel y General Paz) y contará con la participación de feriantes y emprendedores, patio gastronómico, puestos cerveceros, el Dj FACH y un espacio destinado a la recreación de las infancias.

Cabe recordar que la propuesta impulsada por la Dirección de Pymes, Emprendedores y Cooperativas de la comuna tiene lugar todos los jueves de verano, en el mencionado espacio público.

Se invita a la comunidad a participar de la iniciativa y compartir un clima de camaradería y disfrute entre amigos y familia.