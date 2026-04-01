    Últimos días de inscripción acursos de idiomas en Facultad de Derecho UNICEN

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    La Facultad de DerechoUNICEN, con sede en Azul, informa que continúa  abierta la inscripción a los cursos de idiomas deinglés, francés, italiano, portugués y chino mandarín 2026 hasta el viernes 10 de abril. Las cursadas sonvirtuales y presenciales.Todos comenzarán a partirde la semana del lunes 13 de abril y tendrán una duración de 12 encuentros adesarrollarse una vez por semana. Es importante resaltar que cada cursocomenzará si se cumple un cupo mínimo de 10 asistentes.Información sobre cadacurso, días, horarios, inscripción y aranceles ingresa en centrodeidiomas.der.unicen.edu.arContacto: centrodeidiomas@der.unicen.edu.ar

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