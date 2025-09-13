Tendrá lugar el 2° Congreso de Educación Artística en Azul

El Municipio de Azul informa que el próximo martes 16 y miércoles 17 de

septiembre, se realizará en nuestra ciudad el 2° Congreso de Educación Artística en el que participarán distintas instituciones de nuestra comunidad con ponencias y actividades formativas.

Cabe destacar que el Congreso es organizado por la Inspección de

Educación Artística de Azul y que cuenta con el acompañamiento de Jefatura Distrital y Regional pertenecientes a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y el municipio de Azul.