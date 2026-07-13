Talleres en Casa Juve: cupos disponibles

El Municipio de Azul informa que se encuentra abierta la inscripción a diferentes talleres gratuitos impulsados por el Centro Juvenil Casa Juve, dependiente de la Dirección de Políticas Juveniles; los cuales comenzarán en agosto.

Al respecto, se dictará barbería, facilitado por Santiago Godoy, los lunes de 9 a 11 y de 14 a 16; fábrica de bandas, a cargo del profesor Bernardo Lupo, los lunes de 16 a 18 y los viernes de 13 a 15; reciclaje textil y costura, con la profesora Daiana Cabrera, los martes y viernes de 14 a 16; lengua de señas argentinas, facilitado por Emilia Zaffora y Stella Palma, los martes de 17 a 18 y de 18 a 19.

A su vez, se ofrecerá arquitectura de cejas, facilitado por Joaquina Cancelo, los miércoles de 9 a 11 y de 14 a 16; oratoria y debate, a cargo de la profesora Eugenia Molina, los jueves de 9 a 11 y de 14 a 16; y filmación en formato vertical, facilitado por Francisco Sortino, los sábados de 14 a 17.

Asimismo, se abre la convocatoria para el taller de orientación vocacional, ocupacional e introducción a la vida universitaria, dirigido por la licenciada en Psicopedagogía Lucía Escribal y la profesora Jesica Solís.

El mismo comenzará el martes 11 de agosto en el Salón Cultural y se desarrollará en dos turnos, de 9 a 10 y de 14 a 15.

En este sentido, cabe destacar que durante la primera etapa del año 35 jóvenes recibieron una devolución individual en el marco de esta iniciativa destinada a estudiantes del último año del secundario

Las personas interesadas en participar de cualquiera de las propuestas podrán inscribirse a través del siguiente formulario https://forms.gle/Phq3obHYTzXTCFVm9.