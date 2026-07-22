Taller virtual de diseño para potenciar emprendimientos

El Municipio de Azul informa que el miércoles 29 de julio, a las 14, se dictará el taller virtual de Asistencia Técnica en Diseño.

En dicha capacitación se abordará al diseño como una herramienta estratégica para el desarrollo comercial.

Las temáticas que se analizarán incluyen cómo potenciar cada propuesta de valor; claves para analizar la identidad de marca y las aplicaciones de los correspondientes productos y a través de casos reales, se verán estrategias de diseño aplicadas para la toma de decisiones.

El curso está a cargo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia y está destinado a MiPyMEs que buscan profesionalizar su imagen corporativa, PUPPAs (Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias) que necesiten destacar en las góndolas y emprendedores que deseen mejorar la comunicación de su marca o el diseño de sus productos/packagings.

Los cupos son limitados y las personas interesadas podrán inscribirse en la Coordinación de Empleo y Capacitación de la comuna, San Martín 612, de 8:30 a 13:30hs. Por consultas, escribir al correo-e atd.produccion@gmail.com.