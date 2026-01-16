Taller intensivo de talla en madera durante enero

El Municipio de Azul informa que durante el mes de enero se dictará un taller intensivo de talla en madera, destinado a personas interesadas en iniciarse o perfeccionarse en esta técnica artesanal.

Las clases se desarrollarán todos los miércoles de enero, de 9 a 13 horas, en la Escuela de Platería y Artesanías Tradicionales, ubicada en la sede del ex Ferrocarril Roca y estarán a cargo del profesor Mariano Verón.

La inscripción se realizará de manera presencial en el mismo establecimiento, durante el horario de dictado de la capacitación.