El Municipio de Azul informa que el viernes 20 de febrero comenzará el taller de juegos teatrales para adultos mayores, en el Centro de Jubilados Monte Viggiano, ubicado en Salta 885.

Se trata de una propuesta comunitaria orientada a promover la expresión, la creatividad y el encuentro entre pares a través del juego y el teatro.

La misma estará a cargo de Emmanuel Cordo y se desarrollará todos los viernes a las 10, en el espacio indicado.

Para consultas e inscripción las personas interesadas deberán acercarse al CAPS Nº 4, Tandil 887, Tel. 2281516248 o bien a dicho Centro.

Se invita a la población mencionada a participar de la iniciativa gratuita.