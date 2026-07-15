viernes 17 de julio de 2026 14.38
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    Taller de Iniciación a la Artesanía en Metal en la Escuela de Platería

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                El Municipio de Azul informa a la comunidad que continúa en curso el Taller de Iniciación a la Artesanía en Metal, a cargo de la artesana Martha Collinet.

                La propuesta se dicta los martes de 9.30 a 12 horas, en la sede de la Escuela de Platería y Artesanías Tradicionales, ubicada en la Estación del ex Ferrocarril Roca.

                El curso ofrece un espacio de aprendizaje y práctica en técnicas tradicionales de platería, destinado a quienes deseen iniciarse en el oficio artesanal del trabajo en metal.

                La inscripción permanece abierta y puede realizarse directamente en la Escuela de Platería de lunes a viernes de 8 a 14 hs. o en el mismo horario de dictado del taller.

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