Taller de Iniciación a la Artesanía en Metal en la Escuela de Platería

El Municipio de Azul informa a la comunidad que continúa en curso el Taller de Iniciación a la Artesanía en Metal, a cargo de la artesana Martha Collinet.

La propuesta se dicta los martes de 9.30 a 12 horas, en la sede de la Escuela de Platería y Artesanías Tradicionales, ubicada en la Estación del ex Ferrocarril Roca.

El curso ofrece un espacio de aprendizaje y práctica en técnicas tradicionales de platería, destinado a quienes deseen iniciarse en el oficio artesanal del trabajo en metal.

La inscripción permanece abierta y puede realizarse directamente en la Escuela de Platería de lunes a viernes de 8 a 14 hs. o en el mismo horario de dictado del taller.