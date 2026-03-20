El Municipio de Azul informa que, desde abril, se motorizará un Taller de Estimulación Cognitiva Integral en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) -Bolívar 952-. Se trata de un ciclo de encuentros compartidos dirigido a adultos mayores.

Los mismos comenzarán el 6 de abril y tendrán lugar todos los lunes, de 10:30 a 11:45. En tal sentido, estarán a cargo de la psicóloga social Nerina Martín, quien llevará adelante estrategias lúdico-recreativas para trabajar con los participantes.

La propuesta es impulsada por la Dirección de Atención Primaria de la Salud y se denomina “Memorias que juegan”.

Las personas interesadas podrán sumarse sin inscripción previa.