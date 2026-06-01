Taller de Ensamble de Voces y Cuerpo en la Escuela de Música

El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar del taller de Ensamble de Voces y Cuerpo, que se desarrollará este sábado 6 de junio, de 15 a 18, en la Escuela Municipal de Música -Av. Mitre 30-.

El mismo estará a cargo de la artista Tamara Pome y propone una experiencia colectiva de expresión y creación a través de diferentes recursos vinculados a la voz, el cuerpo y la música.

Durante la jornada se trabajará en el entrenamiento de armonías vocales, ritmo y percusión corporal; círculos de improvisación mediante el sistema de Ritmo con Señas; repertorio popular a voces; ejercicios fono-corporales expresivos; juegos vocales y disparadores creativos; además de actividades orientadas a la conexión, la presencia y la escucha compartida.

Al finalizar, Pome brindará un concierto en el que se compartirá una de las canciones trabajadas junto a las y los participantes del taller.

Las personas interesadas en obtener más información o inscribirse podrán comunicarse a los teléfonos (2281)404462 o 11-5523-1931.

Cabe destacar que la actividad es arancelada.