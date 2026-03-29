Taller de Bordado Sashiko en Azul: una propuesta para aprender y crear

El espacio Abubillas Taller de Arte suma una nueva propuesta formativa en la ciudad de Azul con el Taller de Bordado Sashiko “Punto Calma”, a cargo de la facilitadora Mónica Loredo.

El taller propone una introducción a esta técnica tradicional japonesa, abordando tanto su historia como sus principales recursos técnicos, junto con la exploración de materiales. No se requieren conocimientos previos, lo que lo convierte en una actividad accesible para todo público.

Las clases se dictan los martes de 14 a 16 horas, con materiales incluidos, en la sede de Rauch 462.

La iniciativa busca generar un espacio de aprendizaje, concentración y disfrute a través del bordado, promoviendo una práctica artesanal con valor cultural y expresivo.

Para consultas e inscripción, comunicarse al 2281-313151.