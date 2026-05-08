Taller Biotextil Otoño / Politextil en la Escuela de Platería

El Municipio de Azul informa que se encuentra abierta la inscripción para el taller “Biotextil Otoño / Politextil”, a cargo de la artesana Verónica Prause.

La propuesta se desarrollará los martes a partir de las 15 e invita a explorar técnicas textiles que combinan elementos naturales y procesos creativos, generando piezas únicas inspiradas en la estación otoñal.

Los interesados podrán inscribirse en la Escuela de Platería y Artesanías Tradicionales, con sede en la Estación del ex Ferrocarril Roca.