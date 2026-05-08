viernes 8 de mayo de 2026 20.30
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    Taller Biotextil Otoño / Politextil en la Escuela de Platería

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    El Municipio de Azul informa que se encuentra abierta la inscripción para el taller “Biotextil Otoño / Politextil”, a cargo de la artesana Verónica Prause.

                La propuesta se desarrollará los martes a partir de las 15 e invita a explorar técnicas textiles que combinan elementos naturales y procesos creativos, generando piezas únicas inspiradas en la estación otoñal.

                Los interesados podrán inscribirse en la Escuela de Platería y Artesanías Tradicionales, con sede en la Estación del ex Ferrocarril Roca.

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