    Taller: «AZUL, SANGRE ROJA. Historias criminales y otras yerbas»

    La Facultad de Derecho UNICEN tiene abierta la inscripción a un nuevo taller abierto a la comunidad: Taller: «AZUL, SANGRE ROJA. Historias criminales y otras yerbas».

    Comienza: el lunes 15 de septiembre de 18 a 19.30 horas.

    Duración: 4 encuentros los días lunes.

    Sede: Facultad de Derecho, Bolívar 481, modalidad presencial.

    A cargo de: Eduardo Agüero Mielhuerry

    Inscripción: hasta el viernes 12 de septiembre a las 12 horas o cuando se completen los cupos disponibles, a través del formulario https://forms.gle/Th7HvS5w3kGnbArJ6

    Por consultas: paula.cinal@der.unicen.edu.ar 

    Aranceles:

    Estudiantes de UNICEN y otros establecimientos educativos de la ciudad de Azul: $15000. Deberán adjuntar certificado de alumnx regular.

    Público en general: $18000.

