La Facultad de Derecho UNICEN tiene abierta la inscripción a un nuevo taller abierto a la comunidad: Taller: «AZUL, SANGRE ROJA. Historias criminales y otras yerbas».

Comienza: el lunes 15 de septiembre de 18 a 19.30 horas.

Duración: 4 encuentros los días lunes.

Sede: Facultad de Derecho, Bolívar 481, modalidad presencial.

A cargo de: Eduardo Agüero Mielhuerry

Inscripción: hasta el viernes 12 de septiembre a las 12 horas o cuando se completen los cupos disponibles, a través del formulario https://forms.gle/Th7HvS5w3kGnbArJ6

Por consultas: paula.cinal@der.unicen.edu.ar

Aranceles:

Estudiantes de UNICEN y otros establecimientos educativos de la ciudad de Azul: $15000. Deberán adjuntar certificado de alumnx regular.

Público en general: $18000.