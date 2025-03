Taller “25 de Mayo, avenida señorial”, a cargo de Eduardo Agüero Mielhuerry⁣⁣⁣

La avenida 25 de Mayo es una arteria neurálgica que atraviesa la ciudad de norte a sur. En su tramo céntrico, entre las avenidas Mitre y Perón, cuenta con una sucesión de edificios icónicos de la comunidad. La Iglesia Luterana, la Escuela Normal, los vestigios de Casa Vigna y el Mercado Municipal, el ex Banco Español, Casa Calderaro (el local comercial más antiguo de Azul), y el ex Jockey Club, entre otros. A estos deben sumarse numerosas residencias privadas, no solo las que hacen esquina en la calle Bolívar, sino también otras como la de Castellár, Fortabat y Bogliano.⁣

Recorrer la historia de dicha avenida implica comprender el desarrollo de una de las cinco ciudades más pujantes de finales del siglo XIX y comienzos del XX de la provincia de Buenos Aires. ⁣

👉 4 encuentros presenciales en el Centro de Investigación y Posgrado (Bolívar 481). ⁣

📆 Días lunes de 18 a 19.30 hs.⁣⁣ Comienza lunes 7 de abril.⁣

Arancel:⁣

Estudiantes de UNICEN y otros establecimientos educativos de la ciudad de Azul: $15000. Deberán adjuntar certificado de alumnx regular.⁣

Público en general: $18000.⁣

❗ La inscripción permanecerá abierta hasta el jueves 3 de abril de 2025 a las 12 hs. Los cupos son limitados. Se confirmará la inscripción por correo electrónico.