 “SUEÑO DE UNA NOCHE DE CARNAVAL”: NUEVAS FUNCIONES

Luego del estreno en el marco de Vivero Cultural Verano 2024 y con entradas absolutamente agotadas, el Equipo Delta anuncia dos nuevas funciones de “Sueño de una noche de carnaval” para el sábado 9 y domingo 10 de marzo a las 20.30 hs, siempre en su espacio de “La Salita”, calle Malere -ex Córdoba- 567 entre Av. 25 de Mayo y Moreno.

El espectáculo de características performáticas conserva el protagonismo de un vestuario inspirado en el estilo barroco del carnaval veneciano sostenido por elementos plásticos, sonoros y teatrales que oscilan entre el humor, la crítica, la reflexión y lo emocional.

Los catorce intérpretes que habitan la escena, por orden de aparición, son: Edelmiro Menchaca, Inesita Minvielle, Mario Das Neves, María Racciatti, Daniel Navas, Marta Capparuccia, Andrés Grippaldi, Gabriela Yannelli, Carlos Fortunato, Teresita Descalzo, Graciela Longhi, Graciela Jofré, Mauro Minvielle y Natalia Martín.

En la previa se ingresa por el “callejón de la fantasía” donde existe la oportunidad de tomarse una foto de carnaval en forma gratuita y llevársela en el propio celular.

La dramaturgia, guión y dirección general corresponden a Edelmiro Menchaca Bernárdez. El aporte de ideas y el diseño y realización de vestuario es de Popi Turón. La asistencia de dirección y contribución creativa de Daniel Navas. La operación técnica está a cargo de Nico Navas, Natalia Molina Etchepare y Marcelo Librandi. La producción general y organización general es del Equipo Delta.

El público ya opinó sobre este espectáculo: “Es algo mágico y movilizante. Me emocioné hasta las lágrimas. Gracias por sacarle una sonrisa a mi corazón. Bello espectáculo. Delicado. Para divertirse y también reflexionar. Me fui emocionada, plena. Un trabajo de mucha creatividad, bellísimo. No le falta nada: color, canto, baile, diálogos reideros y monólogos emotivos. Totalmente profesional. ¡No te lo pierdas! Nos hicieron viajar, volar a todos. Es algo diferente. Felicitaciones de corazón. Todos deberían ver este espectáculo.”

Las entradas se pueden solicitar por whatsapp al celular 2281 315117, pudiendo pagarse por adelantado con descuento a través de cuentas electrónicas. Se recuerda que la capacidad del espacio es limitada y que una vez comenzado el espectáculo no se podrá ingresar a la sala.

APERTURA DE TEMPORADA: Cuando aún no ha finalizado el programa de verano el Equipo Delta anuncia la iniciación de la temporada anual que tendrá lugar el 23 de marzo. En conmemoración al Día de la Memoria se presenta la obra “Una tarde en el Delta”, elenco de CABA, que constituye un homenaje a los trabajadores “no notables” de la CONADEP.

DIÁLOGO ABIERTO: Previamente, el autor nacional Jorge Huertas (director de la obra y co autor junto a María Eugenia Lanfranco) brindará una charla sobre procesos creativos dramatúrgicos.

TALLER DE TEATRO: Se anuncia el inicio del ciclo anual de talleres de actuación para adultos (a partir de los 16 años), iniciales o con experiencia. Consultar al celular mencionado.

FOTO: “Sueño de una noche de carnaval”, propuesta del Equipo Delta que colmó las expectativas de los seguidores de la agrupación artística local, continúa en escena