“SUEÑO DE UNA NOCHE DE CARNAVAL”: CIERRE DE TEMPORADA TEATRAL

El Equipo Delta y su Taller de Teatro anuncian el cierre de temporada de su espectáculo “Sueño de una Noche de Carnaval” que se ha venido desarrollando con localidades agotadas.

Esta única función tendrá lugar a las 20 hs del domingo 5 de mayo en La Salita de la calle Malere -ex Córdoba- 567, entre Moreno y Av. 25 de Mayo.

La imaginaria góndola de los sueños que ancló en este escenario devino de una propuesta de los Corsos 2023 y se transformó en un espectáculo que inspirado en el barroco vestuario del carnaval veneciano aborda un mundo de encantamiento donde reina el duende del sarcasmo, la crítica, el humor y la fusión del drama y la comedia que es inherente tanto a las fiestas carnestolendas como al teatro.

La dramaturgia, guion y dirección general corresponden a Edelmiro Menchaca Bernárdez. El aporte de ideas y el vestuario fue diseñado y realizado por Popi Turón. Daniel Navas hizo su contribución creativa y la asistencia de dirección. La producción general y colaboración organizativa es del Equipo Delta. La operación de luz y sonido está a cargo de Nico Navas, Natalia Molina Etchepare y Marcelo Librandi. Los intérpretes, por orden de aparición, son: Edelmiro Menchaca, Inesita Minvielle, Mario Das Neves, María Racciatti, Daniel Navas, Marta Capparuccia, Andrés Grippaldi, Gabriela Yannelli, Carlos Fortunato, Teresita Descalzo, Graciela Longhi, Graciela Jofré, Mauro Minvielle y Natalia Martín.

Algunas opiniones del público: Precioso! Maravilloso! Glamoroso! Un espectáculo para salir contentos. / Hay dos frases que me quedaron resonando: “distraer la realidad” como se logra a través de este arte que nos rescata de la fatal cotidianeidad. “Sostener la esperanza” es una palabra clave, porque aún en las dificultades jamás se debe abandonar. Felicitaciones al Equipo Delta! Equipo es otra palabra clave. / Un espectáculo súper! Arte, brillo, creatividad. La magia se irradiaba en todo momento. / Me fui emocionada, plena. Un trabajo bellísimo. No le falta nada: color, canto, baile, diálogos reideros y monólogos para emotivos y para reflexionar. Totalmente profesional.

Las entradas se pueden solicitar por whatsapp al celular 2281 315117, pudiendo pagarse por adelantado con descuento a través de cuentas electrónicas. Se recuerda que la capacidad del espacio es limitada y que una vez comenzado el espectáculo no se podrá ingresar a la sala.

FOTO: Puro teatro azuleño. “Sueño de una noche de carnaval”, un trabajo de absoluta factura local que conquistó a los espectadores.