Suena Tandil: una celebración de la música local

Del 10 de septiembre al 10 de octubre se llevará a cabo la primera edición de este encuentro cultural dedicado a celebrar la música de nuestra ciudad y reconocer a quienes forjaron su historia, abriendo camino a las nuevas generaciones.

La iniciativa es promovida por un colectivo de músicos e historiadores, con el acompañamiento del Área de Cultura de la UNICEN y la Dirección de Cultura del Municipio de Tandil y propone durante un mes una agenda diversa que incluirá conciertos, conversatorios, exposiciones y homenajes en distintos espacios de la ciudad.

El proyecto nació tras el homenaje a Oscar Tavano, realizado en la Incubadora de Arte en junio, donde se reflejó la necesidad de crear un espacio permanente de memoria y celebración de la música tandilense.

Con la convicción de que la identidad cultural se reconstruye en la interacción entre pasado y presente, “Suena Tandil” es un acto de memoria y de proyección que busca recuperar historias, multiplicar voces y fortalecer la identidad musical serrana, desde una mirada comunitaria, inclusiva y solidaria.

La entrada a todas las actividades será libre y gratuita y quienes deseen colaborar con el proyecto podrán hacerlo a través de una “gorra virtual” (https://cafecito.app/suenatandil) destinada a reconocer y retribuir el trabajo de los músicos participantes.

Programación

10 de septiembre, en el Teatro de la Confraternidad (4 de Abril 1371): apertura con la Banda Municipal, Marcelo Foschino, Carlos Rebello y Petty Pissani. Conversatorio de Hugo Mengascini y Margarita Sgró e invitados.

11 de septiembre, en el Salón Blanco (Belgrano 485): música de cámara con Leandro Dadasio (guitarra), María Eugenia Irianni (flauta), Hernán Mastromarini (guitarra), Matías Málaga (piano), María Jesús Pelen (voz), dúo de guitarras Gabriel Porta- Antu Olivera Caniumir, Romina Thesz (piano), Carolina Tangorra (flauta), Gabriel Domínguez (clarinete) y el Trío de Cámara de la Universidad, integrado por Alfredo Bouvier (cello), Pablo Albornoz (violín) y José María Carotti (piano).

19 de septiembre, en el Teatro Municipal del Fuerte (Fuerte Independencia 360): Mauricio Legori, La Pereztroika, Batt Pedraza, Fruta y Bronx.

9 de octubre, en el Aula Magna de la UNICEN (Pinto 399): presentaciones de Viñas, Alba, Buzeki Trío, La Inorgánica, Luis Tangorra Cuarteto, Coie Granato y Juan Orbaiceta Dúo.

10 de octubre, en el Auditorium Alfa del CCU (Yrigoyen 662): cierre a cargo de Que te vaya Bonito (homenaje a Oscar Tavano), Candela Almada, Gamma Mood, Crisantemo y la Cofradía Variopinta (con Juan Olano), Los Otros y Decavendish.

Cada fecha incluirá la entrega de menciones a músicos, músicas y familiares de quienes marcaron la historia local, en un gesto de reconocimiento y transmisión cultural para las próximas generaciones.

Convocatoria y participación

Además de los shows y conversatorios, la propuesta convoca a espacios culturales, bares y centros independientes a sumarse a la agenda con los espectáculos programados entre el 10 de septiembre al 10 de octubre, ampliando la red y la circulación de la música local. Para ello pueden inscribirse completando el siguiente formulario: https://forms.gle/7PALZ6nEdG5yZpWf9

“Suena Tandil” es el puntapié inicial de un acontecimiento cultural que busca consolidarse cada año, ampliando públicos, espacios y perspectivas. El objetivo es que esta celebración se convierta en una cita anual para honrar la memoria musical de la ciudad y proyectar su identidad hacia el futuro.